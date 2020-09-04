Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Coşkun Sabah'ın 'Eski Yıllar' şarkısının klibinde oynayarak oyunculuğa adım atan avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Tutumoğlu, oyunculuk dersleri aldığını belirtti. Gülnur Tutumoğlu, yakında yeni bir dizi ile ekranlarda olacağını da müjdeledi.