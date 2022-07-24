Güllü de koca kurbanı oldu!

Güllü de koca kurbanı oldu!

DHA

Eskişehir'de, tartıştığı eşi Güllü Sülük'ü (40) tabancayla öldüren Ramazan Sülük (43) aynı silahla intihar etti.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 4 çocuk babası Ramazan Sülük ile eşi Güllü Sülük arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİNİ VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Sülük, eşini ruhsatsız tabancayla öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koca kurbanı olan Güllü Sülük'ün cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi. Otopsi sonrası alınan Ramazan Sülük'ün cenazesi ise, öğle vakti kılınan namazın ardından Emek Mahallesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.