Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaGülistan Doku | Son dakika haberler: 1097 gün oldu... Gülistan Doku 3 yıldır karanlıkta!
1097 gün oldu... Gülistan 3 yıldır karanlıkta!
Tunceli'de, 1097 gün önce, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku kayboldu. Aylarca, Uzançayır Baraj Gölü'nde cansız bedeni arandı. 219 kişinin ifadesi alındı; yüzlerce saatlik kamera görüntüsü izlendi. Ama Gülistan'a ulaşılamadı. Genç kızın ablası Aygül Doku ise "Bugün saat 16.00'da Tunceli Adliyesi'nin önünde olacağız. Gülistan karanlıkta. Tam 3 yıl oldu. Birinin çıkıp, 'Gülistan Doku nerede' sorusunun cevabını vermesi lazım. 21 yaşında genç bir kadının Gülistan'ın olmayışı size hiç mi ürkütücü gelmiyor?" diye feryat etti
Türkiye, günlerce onu konuştu... Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Diyarbakır'da yaşayan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
120 GÜN ARANDI İZİNE RASTLANMADI
AFAD ve jandarma ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı arama kurtarma polislerinin katıldığı arama çalışmalarında, hiçbir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları aralıksız 120 gün sürdü.
219 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 219 kişinin ifadesine başvurulurken, kent genelinde 75 kameradan elde edilen toplam 650 saatlik görüntünün titizlikle incelenmesi de sonuç vermedi.
RUS SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI
Doku Ailesi, genç kızın erkek arkadaşı Rusya uyruklu Z.A.'dan şüphelenip şikayetçi oldu. İki defa gözaltına alınan ve bir kez de Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlının cep telefonundan alınan görüntüler incelendi. İncelemelerin ardından zanlı serbest bırakıldı.
1097 GÜNDÜR HABER YOK
Gülistan'ın ablası Aygül Doku, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir kez daha kardeşinin bulunamamasına feryat etti.
RUS SEVGİLİYE DİKKAT ÇEKTİ
Kardeşinin kaybolmasıyla ilgili olarak, Gülistan'ın Rus sevgilisine dikkat çekip, "Gülistan'ın nerede olduğunu bilen kişi budur savcılara çağrımızdır biriniz tek biriniz ben burdayım desin artık" dedi.
Abla Doku paylaşımında şöyle dedi: "Bugün saat 16.00'da Tunceli Adliyesi'nin önünde olacağız. Gülistan karanlıkta. Tam 3 yıl oldu birinin çıkıp 'Gülistan Doku nerede' sorusunun cevabını vermesi lazım. 21 yaşında genç bir kadının Gülistan'ın olmayışı size hiç mi ürkütücü gelmiyor?"
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Gülistan Doku | Son dakika haberler: 1097 gün oldu... Gülistan Doku 3 yıldır karanlıkta!/gulistan-doku-son-dakika-haberler-1097-gun-oldu-gulistan-doku-3-yildir-karanlikta-3553498
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.