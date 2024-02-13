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        Haberler Kültür-Sanat Resim Gülfem Kessler’den 'Pathosformel' sergisi

        Gülfem Kessler’den 'Pathosformel' sergisi

        Ressam Gülfem Kessler'in 'Pathosformel' başlığı altında bir araya getirdiği yeni eserleri 15 Şubat – 6 Nisan 2024 tarihleri arasında Labirent Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:04
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        Gülfem Kessler'den 'Pathosformel' sergisi
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        Ressam Gülfem Kessler’in Pathosformel kavramı çerçevesinde bir araya getirdiğimiz resimleri, 15 Şubat'tan itibaren Labirent Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Pathosformel, Aby Warburg‟un ilk çağlardan günümüze kadar gelen ve duyguları; yüz ifadeleri, vücut duruşları, el hareketleri ve aksesuarların kendini tekrarlamasını tanımlarken kullandığı kavramdır. Pathosformel, bir çeşit kültürel alt bilinçtir. İnsanlığın görsel hafızasında bulunan bazı duruş ve tavırların ortak bir tarih bilinciyle belleğe kaydedilmesidir. Warburg’ un odak noktası, bellek aracılığıyla imgelerin hareketini betimleyerek insanın evrensel duygusal kalıplarını Rönesans’ın antik uzantılarından günümüze taşımaktı. Pathos formülleri dediği resimsel biçimler beden dilinin enerjisini depolayarak, hatıralara damga vurur, iz bırakır ve sanat aracılığıyla bu duygular cisimleşerek izleyiciye aktarılır.

        Pathosformel sergisi, geçmişin imgelerini ait oldukları yerden/zamandan koparıp, bugüne bağlayarak ve imgelerin yeniden doğumuna imkan tanıyarak, yeni anlam ve olasılıkları günümüze taşımaktadır. Sergi, insan ile onu çevreleyen dışsal kaotik dünya arasındaki ilişkiyi, insanlığa ait duygu hallerini yüz ve beden hareketleri üzerinden kavramaya imkan tanırken, öte yandan maddenin farklı yüzey, biçim ve titreşimlerini imgeler aracılığıyla somutlaştırıp, ortak duygular etrafında toplayarak keşfetmeye davet ediyor.

        Sergide Kessler’in “Geçmişin Hatırlanması” isimli resmi, arkası bize dönük vaziyette, sağ bacağını bir adım öne atmasıyla vücudunda oluşan s hareketi ya da kıvrımı, denizdeki dalgaların içine karışıp helezonlar çizen upuzun saçlarıyla “Venüs’ün Denizden Doğuşu/Venus Rising from the Sea” sahnesini daha önce gören belleklere geçmişin derinliklerinden geri çağırıyor. Elbette karşımızda duran figür, suyun içinden doğan Venüs değildir, sanatçının belki de belleğinden yeniden doğan insanlığın evriminin tüm ruhsal mirasıdır.

        Pathosformel sergisinde yer alan işlerin hemen tümünde, dünya ile karşılaşan bireyin varoluşsal huzursuzluğu, toplumsal korkuları, heyecanları, coşkuları ve kaygılarına dair duygusal kalıpların varlığı figürlerin beden dili ve yüz ifadeleri üzerinden rahatlıkla okunabilir.

        Gülfem Kessler’in Pathosformel başlıklı sergisini 6 Nisan'a kadar Labirent Sanat’ta görebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pathosformel
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