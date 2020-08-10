Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında İBB iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açıldı

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21'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında İBB iş birliğiyle gerçekleşen 'Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi' Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, 8 -14 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Serginin açılışına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Seçici Kurul Başkanı Prof. Güler Ertan ve eser sahipleri katıldı. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması yaklaşık 5 bin 600 fotoğraf ve 38 ülkeden 1300 fotoğrafçının katılımıyla geçekleşti. 7 kez 'En İyi Kültür ve Sanat Festivali', ödülüne layık görülen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl, pandemi tedbirleri sebebiyle 10 Ağustos'ta tek gün gerçekleştirilecek.