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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:39
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        Kahkaha tufanına hazır olun
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        7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA KAHKAHA TUFANINA HAZIR OLUN!

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        İşte 'Güldür Güldür Show'un Sezon Finali Tanıtımı;

        'Güldür Güldür Show' sezon finaliyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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