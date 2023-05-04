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'Güldür Güldür Show'un 'Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya hamile! - Günün magazin haberleri

'Güldür Güldür Show'un 'Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya hamile!

SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan geçtiğimiz mart ayında evlenmişti. Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurdu

Giriş: 04.05.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlardığı müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında hayatını birleştirmişti. 

  • Çift, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili sarsan depremler sonrasında düğün yapmaktan vazgeçip sade bir tören düzenlemişti.
    Meltem Yılmazkaya, duygularını dile getirmek için şu ifadeleri kullanmıştı: Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik… Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye... Sarılınca yaralar elbet sarılırız, dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :)

  • Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum...

  • ANNE OLUYOR

    Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurdu. Bir süredir Barcelona'da bulunan oyuncu, belirginleşen karnıyla poz verdi. Yılmazkaya, paylaşımına "Geri sayım" notunu düştü.

  • "HER HİKÂYE AYNI BAŞLAMAZ"

    Öte yandan Meltem Yılmazkaya, 2022'nin mayıs ayında Kadir Doğan ile çekilen bu karesinde "Bir hikâyenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikâye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes! Misim..." ifadelerine yer vermişti.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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