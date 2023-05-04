Çift, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili sarsan depremler sonrasında düğün yapmaktan vazgeçip sade bir tören düzenlemişti.

Meltem Yılmazkaya, duygularını dile getirmek için şu ifadeleri kullanmıştı: Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik… Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye... Sarılınca yaralar elbet sarılırız, dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :)