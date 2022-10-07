'Güldür Güldür Show'un 10. yıl afişi yayınlandı

SHOW TV’de izleyicisiyle buluşacak ‘Güldür Güldür Show’un yeni sezon çekimleri her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. Kahkaha denildiğinde akla gelen ilk adres ‘Güldür Güldür Show’ renkli görüntülerin yansıdığı çekiminin ardından beklenen afişini de hayranlarının beğenisine sundu.

Tiyatro salonundaki kahkahaları ekrana taşıyan program eğlenceli skeçleri ve tiplemeleriyle alkışlanmaya devam edecek.