'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

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Ünlü şarkıcı Fettah Can, sevilen oyuncu Larissa Gacemer'in ve daha birçok özel sürprizin yer alacağı Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı var.

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;