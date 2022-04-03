Bakan Koca'dan Güldür Güldür Show ekibine teşekkür

Show TV'de 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, komedi klasiği Güldür Güldür Show ile ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı.
300'ÜNCÜ BÖLÜMDEKİ SKECİ PAYLAŞTI
Koca paylaşımında Güldür Güldür Show'un 300'üncü bölümünde kendisinin canlandırıldığı skece de yer verdi.
"Zombi Fikri isteme merasiminde" adlı skeçte, bir önceki ısırılmasından düzelemeyen yarı insan yarı zombi Fikri, yeğeninin kız isteme törenine katılıyor. Tören epey hareketli geçiyor. Ahali bu salgınla birlikte hayatlarını normal seyrinde yaşamaya çalışıyor.
İŞTE GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KADROSU
Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.
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