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        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show' Avrupa yolcusu

        'Güldür Güldür Show' Avrupa yolcusu

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show' Avrupa turnesine çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:37
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        'Güldür Güldür Show' Avrupa yolcusu
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        Yapımını BKM’nin üstlendiği, tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, Avrupa turnesine çıkıyor. Yeni sezonda hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın çeşitli illerinde seyirci karşına sıkça çıkan 'Güldür Güldür Show', kahkahaların yükselmesine sebep oluyor.

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        Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının dört gözle beklediği 'Güldür Güldür Show'; 6 Şubat’ta Londra’da, 7 Şubat’ta ise Paris’te seyircileriyle buluşacak. İki gün üst üste farklı şehirde skeçleri oynayacak olan ekibin bir sonraki durağı ise Almanya oluyor. 22 Şubat’ta Zürih, 23 Şubat’ta ise Nurnberg’te 'Güldür Güldür Show' rüzgarı esecek.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla gerçekleşen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

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