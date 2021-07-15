Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Gülden, önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Gülden, yoğun temponun stresini Boğaz manzarası eşliğinde attığını ifade etti.

Gülden, "Yeni şarkım 'Yandan Yandan' çıkıyor. Oldukça iddialıyım. Çok eğlenceli, mutluluk içeren bir şarkı geliyor." ifadelerini kullandı.