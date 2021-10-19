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Gülden Arslan gönlünü İzzet Başlak'a kaptırdı: Her hissimi tazecik tuttun - Magazin haberleri

Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Ercan Mutlu'nun YouTube'daki klibinin altına yazdığı tehdit mesajlarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülden Arslan, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü yönetmen İzzet Başlak'a kaptıran Arslan, birlikteliğini "Her hissimi tazecik tuttun. Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum" sözleriyle duyurdu

19.10.2021 - 09:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Gülden Arslan, aradığı aşkı yönetmen İzzet Başlak'ta buldu. Arslan, birlikteliğini duygusal bir mesajla ilan etti.

  • "HAYATIMA KATTIĞIN HER ANIYA MİNNETTARIM"

    Sevgilisinin doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafı yayınlad. Arslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

    İki sene geçmiş bu fotoğrafın üstünden. Oysa ki benim içimden daha iki saat bile geçmedi. Öyle de her hissimi tazecik tuttun. Bir kere de kalbimi kırmadın ya ne diyeyim gözlerim doluyor şunu yazarken. İnşallah ben de seni incitmemişimdir, sen kalbi pamuklara sarılacak insansın. Varlığına, hassasiyetine, hayatıma kattığın her ana ve her anıya çok minnettarım. Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum, 'Bitanecik ömrüm var keşke bitanecik daha olsaydı' dedim İzzet. İyi ki doğdun.

    "ÇOK SEVİYORUM SENİ"

    Ünlü şarkıcını paylaşımına kayıtsız kalmayan Başlak ise, sevgilisine "İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni." sözleriyle karşılık verdi.

  • ESKİ EŞTEN TEHDİT MESAJI

    Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda seslendirdiği 'Yandan Yandan' isimli şarkısının klibini YouTube üzerinden yayınlamıştı. Gülden Arslan, 3,5 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kalmıştı. Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına, "Sana bu dünyayı dar edeceğim!" diye yazmıştı.

  • Eski eş ayrıca, "İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor. Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim! Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin." yorumlarıyla ünlü şarkıcıya tehditler savurmuştu.

  • "ÜÇ BUÇUK YILDIR TEHDİT EDİLİYORUM"

    Yaşananların ardından Gülden Arslan, Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaparak, "Boşandığım günden itibaren aşağılamalara ve hakaretlere maruz kaldım" demişti.

    Arslan, "Beni itibarsızlaştırmaya çalıştı. Alkol ve şiddet problemi olan bu şahıs tarafından 3,5 yıldır tehdit ediliyorum. İlk başlarda kızımız olduğu için sustum, herhangi bir girişimde bulunmadım. Ancak hakaret ve tehdit kızıma da yapılınca daha fazla dayanamadım." ifadelerini kullanarak isyan etmişti.

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