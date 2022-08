"GERÇEK BİR SAVAŞÇI VE ONA BIRAKILMIŞ NOT"

Tatile çıkan Ergül, objektif karşısında verdiği pozları yayınladı. Ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Aynı şeye farklı perspektiflerden bakan her bir kişi gördüğünü eşsiz şekilde yorumluyor. Peki ben ne mi görüyorum? Her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not. Bitmemiş olmasına rağmen annemin üretimi bir kozalak masterpiece'i; 'Üret' diye fısıldayan, beton arasından büyüyen yeşillik gibi. Beni hayata bağlayan faktörlerin başındaki üç kedimin yanında bulunan 3 ayrı messenger sürpriz tüy. Online alışverişte yanlış eve yollanmış favori cam fincanlar... Bunlara güzel varlığıyla eşlik eden Roya şekerim, kuzenim ve Dalyan doğasının durmak bilmeyen devamlılığı…