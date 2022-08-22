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Gülçin Ergül'den tatil pozları: Gerçek bir savaşçı ve ona bırakılmış not! - Magazin haberleri

Gülçin Ergül'den tatil pozu

Geçtiğimiz yıl aralık ayında geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, zor günleri geride bıraktı. Tatile çıkan ünlü şarkıcı, objektif karşısında verdiği pozları "Aynı şeye farklı perspektiflerden bakan her bir kişi gördüğünü eşsiz şekilde yorumluyor. Peki ben ne mi görüyorum? Her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not!" ifadeleriyle yayınladı

22.08.2022 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 12 Aralık 2021 yılında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül (36), büyük bir acı yaşamıştı.

  • Zor günler geçiren Ergül, boş zamanlarını ailesiyle birlikte değerlendiriyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitler yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

     

  • "GERÇEK BİR SAVAŞÇI VE ONA BIRAKILMIŞ NOT"

    Tatile çıkan Ergül, objektif karşısında verdiği pozları yayınladı. Ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Aynı şeye farklı perspektiflerden bakan her bir kişi gördüğünü eşsiz şekilde yorumluyor. Peki ben ne mi görüyorum? Her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not. Bitmemiş olmasına rağmen annemin üretimi bir kozalak masterpiece'i; 'Üret' diye fısıldayan, beton arasından büyüyen yeşillik gibi. Beni hayata bağlayan faktörlerin başındaki üç kedimin yanında bulunan 3 ayrı messenger sürpriz tüy. Online alışverişte yanlış eve yollanmış favori cam fincanlar... Bunlara güzel varlığıyla eşlik eden Roya şekerim, kuzenim ve Dalyan doğasının durmak bilmeyen devamlılığı…

  • "İYİ Kİ HAYATIMA VE KALBİME DOKUNDU"

    Ünlü isim, geçtiğimiz mayıs ayında da erkek arkadaşının doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme almıştı. 

    Şarkıcı, "Bugün sevme kapasitemin son sınırlarını bana gösteren erkeğin doğum günü ve her şartta, akış nereye sürüklerse sürüklesin, hep benimle olacak. İyi ki hayatıma ve kalbime dokundu ve iyi ki doğdu." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ANISI OLANLAR DAHA DA ACITIYOR!"

    Ergül, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Şimdi bana kaybolan gözlüklerimi verseler, şimdi bana güneşli bir ömür vadetseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler; valla hepsini üst üste takarım. Çok üzülüyorum ve asla geri dönmüyorlar. Anısı olanlar daha da acıtıyor!

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