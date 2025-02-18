Gülçin Ergül: Bazı acılar asla tamamen geçmiyor

'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, 12 Aralık 2021'de Balıkesir’deki trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı’nın yasını tutmaya devam ediyor.

"BAZI ŞEYLER GEÇMİYOR"

Yaşadığı kayıpla ilgili konuşan Ergül, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bazı acılar asla tamamen geçmiyor ama insan zamanla onlarla yaşamayı öğreniyor. Gün geçtikçe daha güçlü hale geliyoruz, dayanıklılığımız artıyor. Ama ne yaparsak yapalım, bazı şeyleri değiştirmek mümkün olmuyor"