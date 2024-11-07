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        Haberler Magazin Gülçin Ergül: Acımasız yorumlarınız bir gün sizi de vurur - Magazin haberleri

        Gülçin Ergül: Acımasız yorumlarınız bir gün sizi de vurur

        Dağılan 'Hepsi' grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, 'kilo' eleştirilerine yanıt vererek; "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizon yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:53
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        'Acımasız yorumlarınız bir gün sizi de vurur'
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        Gülçin Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'da sevenleriyle buluştu.

        Ünlü şarkıcı, sahnedeki anlarını sosyal medya sayfasında paylaştı. Gülçin Ergül'ün performansından çok görüntüsü konuşuldu.

        Gülçin Ergül, kilo aldığına yönelik gelen eleştirilere cevap verip, acımasız yorumlara da sitem etti. Şarkıcı; "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizon yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat. Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor" açıklamasında bulundu.

        "Hayatta kalmam mucizeydi"
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        #gülçin ergül

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