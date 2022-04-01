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Gülcan Arslan'ın 'İbrahim Kutluay' sessizliği

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Gülcan Arslan ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Dün akşam Beşiktaş'ta görüntülenen Aslan, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı

01.04.2022 - 11:24 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kısa bir süre önce oyuncu Gülcan Arslan (35) ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay (47) hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürülmüştü.

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gülcan Arslan, önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen yaz partisinde boy gösterdi. Çıkışta objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, muhabirlerin İbrahim Kutluay ile ilgili sorularını cevapsız bıraktı.

  • TEOMAN İLE ANILMIŞTI

    Gülcan Arslan'ın adı daha önce de şarkıcı Teoman ile anılmıştı. İkilinin bir davette yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Teoman, Arslan'ın dans ettiği anları sosyal medyadan yayınlamış, ünlü oyuncu da şarkıcının gönderisini kendi kişisel hesabından paylaşmıştı.

  • Ancak Teoman, daha sonra konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak Gülcan Arslan'ı tanımadığını söylemişti.

  • AŞK KISA SÜRMÜŞTÜ

    Arslan, geçtiğimiz yıl meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin bu birlikteliği uzun sürmemişti.

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