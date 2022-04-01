TEOMAN İLE ANILMIŞTI

Gülcan Arslan'ın adı daha önce de şarkıcı Teoman ile anılmıştı. İkilinin bir davette yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Teoman, Arslan'ın dans ettiği anları sosyal medyadan yayınlamış, ünlü oyuncu da şarkıcının gönderisini kendi kişisel hesabından paylaşmıştı.