Gülben Ergen sitem etti: Gel de anlat Elon Musk'a - Magazin haberleri

Gülben Ergen sitem etti: Gel de anlat Elon Musk'a - Magazin haberleri

Daha önce Narin Güran davasına destek veren ve mahkemeye katılan Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde de Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş davasını takip etme çağrısında bulundu.

X'teki profilini önce Narin'in ardından Rojin'in fotoğrafı ile güncelleyen Gülben Ergen, profil fotoğrafını değiştirdiği için hesabına inceleme yapıldığını söyleyip takipçilerinden destek istedi.

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"KİMLİK SORGULAMASI YAPIYOR"

Ergen, "Mahkeme sonrası profil fotoğrafımı #Rojin'e çevirdim. Twitter ilk kez kimlik sorgulaması ve inceleme yapıyor hesabıma. Elon Musk Efendi'ye gel de anlat toplumsal farkındalık ve baskı yaratma çabamı #gulbenergen yazar yorum yaparsanız fark edermiş dediler" ifadelerini kullandı.