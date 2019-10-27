"MUSTAFA İLE AKRABA GİBİYİZ"



Ergen, 8 yıl evli kaldığı ve boşanmalarının ardından çocukları için sık sık bir araya geldiği Mustafa Erdoğan için, "Mustafa ile yakın akraba gibiyiz. Özel günlerde bir aradayız. Anne-babanın ayrılığı o zaman can acıtmıyor" şeklinde konuştu.