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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezen Ergen, sevenlerinin fotoğraf çekilme isteğini de kırmadı.

"İLK KEZ YILBAŞINDA ANKARA'DA OLACAĞIM"

Gazetecilerle sohbet eden Gülben Ergen, "Yılbaşında Ankara'da sahne alacağım. İlk kez yılbaşında Ankara'da olacağım. Özel hazırlanıyorum. Geçen yıl yılbaşında sahnede olamamıştık." şeklinde konuştu.

"KİMSENİN HARCAMASI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Daha önce sosyal medyada yaşanan lüks hayata karşı sitem dolu bir paylaşımda bulunan şarkıcı, "Zor bir zamandan geçiyoruz. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir dönem. Hiç kimsenin harcaması bizi ilgilendirmiyor ama göz göre göre yapılmamalı. Gizli saklı da yaşayabilirler." açıklamasını yaptı.