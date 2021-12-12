Ünlü şarkıcı arkadaşlarıyla poz verdi

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda gözlerinden ameliyat olan Gülben Ergen, Etiler'deki bir eczanede görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ergen, "Eczacıma geldim." dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz veren 49 yaşındaki şarkıcı, "Hafta sonu Konya'da konserim var, oraya gideceğim inşallah." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda yemek yedi.