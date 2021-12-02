“KARŞISINDAKİNİ ÇATLATAN BİRİYİM"

Ardından şarkıcı, Aslı Şafak’ın "Demode' benzetmesi seni üzdü mü?" sorusunu cevaplamıştı.

Ergen, "O iyi bir pas olsaydı, güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur. Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşısındakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim.” demişti.