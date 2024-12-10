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        Haberler Magazin Gülben Ergen'in Tokyo görmüş hâli - Magazin haberleri

        Gülben Ergen'in Tokyo görmüş hâli

        Geçtiğimiz günlerde Tokyo'ya giden Gülben Ergen, yayımladığı videolarda şehrin sokaklarında sergilediği tuhaf hareketleriyle sosyal medyanın diline düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:40
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        Gülben'in Tokyo görmüş hâli
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        Gülben Ergen, tatil yapmak için Tokyo'ya gitti. Seyahatine dair kesitleri de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Ergen, yayımladığı videolarda sergilediği ilginç hareketleriyle dikkat çekti.

        Tokyo sokaklarında adeta kendini kaybeden Gülben Ergen'in insanların arasından koşarken garip hareketlerde bulunması üzerine Japonlar da kendisini adeta şok içinde izledi.

        "DELİRDİM"

        Gülben Ergen paylaşımında; "Burası Tokyo'da günde 3 milyon kişinin karşıdan karşıya geçtiği Shibuya Meydanı ve ben delirdim o ışıklı, kalabalık, coşkulu caddede, gece gece bir oraya bir buraya güle oynaya koşturmaktan. 'Kimsenin bana nereden çıktı bu deli?' diye bakmaması..." ifadelerine yer verdi.

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        Paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Gülben Ergen'e, "Ne yapıyor bu kadın? diye bakıyorlar", "Bence bakıyorlar abla", "Yurt dışına çıkınca 'Kimse beni tanımıyor' diye saçma sapan hareketler yapan insanlar..." gibi çok sayıda yorum yaptı.

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        #Gülben Ergen
        #TOKYO

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