Gülay Göktürk kimdir? sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Gülay Göktürk, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alıyor. Gülay Göktürk'ün yaşamından ayrıntılar haberimizde.

GÜLAY GÖKTÜRK KİMDİR?

1949 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının subay olması dolayısıyla çocukluğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde geçti. Fatih Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra AFS bursu ile bir yıllığına ABD’ye gitti. Çeşitli gazete ve dergilerde görev aldı. Bugün gazetesi yazarıyken 2014'te Akşam gazetesine geçti. Gülay Göktürk 2016 yılında Akşam gazetesi köşe yazarlığından da ayrıldı.

GÜLAY GÖKTÜRK'ÜN KİTAPLARI

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