Gül Yağı; kozmetik ürünlerde kullanılan ve asırlardır faydaları ile birçok alanda önemli yer tutan bir popülerliği vardır.

Gül yağı; zeytinyağı ve badem yağı gibi diğer yağlarla da karışım yapılarak uygulanması halinde cilt için oldukça faydalı olmaktadır.

Gül Yağının Faydaları

Gül yağını cilde haricen uygulamak; cildin gerginliğini sağlamada ve sıkılaşmasında önemli bir etki oluşturur.

Gül yağı bazı alerjik cilt hastalıklarında da etkili olmaktadır.

Antiseptik özelliği bulunan gül yağı ciltte oluşan bakterilerin ve mikropların giderilmesini sağlamada yardımcıdır.

Ciltte oluşan açık yaralara da fayda sağlamaktadır.

Ciltte güneş ve doğum nedeniyle oluşan lekelerin giderilmesine de etkili olarak; azalmasına yardımcı olur.

Yatmadan önce cilde gül yağı sürmek sabaha; cildin canlı olarak hazırlanmasını sağlar.

Gül yağı cildin elastikiyetini sağlar ve esneklik kazandırır.

Yüzdeki yorgunluk izlerini siler ve gerginliğinizi alır.

Makyaj temizlemek için de gül yağından faydalanabilmeniz mümkündür.

Gül yağı ile masaj yapmak cildi nemlendirecektir.

Egzama hastalığı olanlarda; gül yağı kullanmak kaşıntıyı giderecektir.

Hamilelikte oluşan çatlakların giderilmesinde fayda sağlar.

Saçların canlanması için de gül yağı kullanılabilir.

Koku niyetine boyun altına sürebilirsiniz.

Koltuk altlarına sürerek ter kokusundan kurtulabilirsiniz.

Emziren anneler için meme çatlaklarına da fayda sağlamaktadır.