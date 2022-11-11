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Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik
3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşini doğum gününde andı. Duygusal bir yazı kaleme alan Sunal, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" ifadelerini kullandı
Ardında bıraktığı 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Tosun Paşa', 'Sahte Kabadayı' ve 'Kapıcılar Kralı' gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın 78. doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor.
"ESAS ŞİMDİ GÜLECEKTİK"
Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Eşiyle yıllar önce çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sunal, gönderisinde "11 Kasım… İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" ifadelerini kullandı.
"SEN HEP BİZİMLESİN"
Oyuncu Ali Sunal, babasının doğum gününü "Canım babam, güzel babam sen hep bizimlesin... Sevenlerin, gitmene hiç izin vermedi. Çocuklarımızı seni tanıtarak, anlatarak büyütüyoruz hepimiz. İyi ki doğdun melek babam, seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım..." sözleriyle kutladı.
"BABAMI ÖPERKEN ÇEKİLEN SON FOTOĞRAFIMIZ"
Ezo Sunal da ağabeyi ve babasıyla çekilen bu karesini "Ben de bu fotoğrafla kutlamak istedim doğum gününü... Sanırım babamı öperken çekilen son fotoğrafımız... Gülmekten de öpememişiz bile. Canım babam" notuyla yayınladı.
KEMAL SUNAL HAKKINDA
11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.
Sanat hayatına 'Zoraki Tabip' adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır.
Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare tiyatrosunda da görev almıştır. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez’in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başlamıştır. Türk sinemasında öncesinde 'İnek Şaban' tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynamıştır.
"ÇOK AZ KONUŞAN, SOĞUK BİRİYİM"
Oynamış olduğu filmlerdeki karakterlerin genel özellikleri; haksızlıkların karşısında duran, saflık ve iyilik yüzünden başına sürekli iş gelen, zekâsıyla kötülerle mücadele veren insanlara doğru yolu gösteren ve daima gülen adam karakteri olarak lanse edilmiştir. Kemal Sunal kendisini "Çok az konuşan, soğuk bir adamım." diye tanımlamış ancak izleyicileri tarafından her dönemde büyük bir ilgi almıştır.
1944 yılında İstanbul'da doğan Kemal Sunal Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmiştir. 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülü alan Kemal Sunal değişik tiplemeleri ve Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirmesi ile Yeşilçam'da taht kurmuştur.
Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olan Kemal Sunal ayrıca 'Hababam Sınıfı' serisi ile akıllarda kalmayı başarmıştır. Birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele eden ve güldürücü bir üslupla rolünü tamamlayan Kemal Sunal 1974 yılındaki Gül Sunal ile evlenerek Ali Sunal ve Ezo Sunal adlı iki çocuğa sahip olmuştur.
1990'lı yıllardan itibaren Kemal Sunal'ın filmleri televizyonlarda olarak gösterime girmiş ancak Kemal Sunal hiç bir şekilde bu filmlerin yayınlanmasından kazanç sağlamamıştır. Kemal Sunal 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bıraktığı yerden tekrar okuyarak 1995 yılında mezun olmuştur. Ayrıca yüksek lisans yapan Kemal Sunal yüksek lisans tezini "komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi" olarak oluşturmuştur.
82 FİLMDE ROL ALDI
Ailesi 2005 yılında ölümünden sonra Kemal Sunal'ın tezini 'TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü' adlı bir kitapta toplayarak yayınlamıştır. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol almıştır.
3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' adlı filmlerin çekimi için Trabzon'daki çekime gitmek üzere uçağa binmeden öncesinde kalp krizi geçiren Kemal Sunal vefat etmiştir.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik - Magazin haberleri/gul-sunal-esi-kemal-sunal-i-dogum-gununde-andi-daha-cok-gulecektik-magazin-haberleri-3537726-magazin
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