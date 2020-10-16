Gül maskesi ile uygulanan maskeler cilde bakım yaparken nemlendirerek yumuşamasını sağlamaktadır. Gülün faydalarından dolayı maske uygulamaları iyice artış göstermiştir.

Cilt Bakımı İçin Gül Maskesi

1 avuç kurutulmuş gül yapraklarını ufalayın. Ardından bir kase içerisine koyun ve üzerine 1 tatlı kaşığı bal, 2 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası koyarak karıştırın. Cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin. Dairesel hareketler ile cildinizdeki maskeyi çıkarın. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Maske uygulaması sonunda mutlaka nemlendirici krem sürün.

Cildi Pürüzsüzleştiren Gül Maskesi

1 su bardağı suyun içerisinde 3 avuç taze gül yapraklarını pişirin. Pişirdikten sonra gül yapraklarını süzün içine 1 çay kaşığı toz haline getirdiğiniz ıhlamur yaprağı, 2 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı süt kaymağı ve hamur kıvamını alana kadar kestane unu ilave edin. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.