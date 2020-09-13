Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gül Gölge gazetecilere, "Kolay gelsin. Arkadaşlar ile buluşacağım onları bekletmeyeyim daha sonra konuşuruz." diyerek mekana giriş yaptı.

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