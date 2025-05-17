Gül Gölge: Atlarla aramda değişik bir bağ var

Habertürk'ten Onur Aydın'ın Gül Gölge, HT Spor'un konuğu oldu.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim; "Pek ortalarda yokum. Bir kitap okudum. O kitaptan sonra sosyal detoksa girdim. Sonucunda dopamin salgıladığım şeyler değişti. O süreçte kitap yazdım. Çok meraklıyım insan doğasına, bizim kim olduğumuza dair hep araştırıyorum. Bu bilgileri ne yapacağımı düşünürken ortaya kitap yazma fikri çıktı. Herkese yol göstermesi adına bir roman yazdım. Ardından kitapla ilgili söyleşiler düzenlemeyi düşünüyorum. Verimli bir dönem geçirdim kendi içime döndüm" dedi.