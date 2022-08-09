Gördüğü haberden etkilenip kolları sıvadı... Kağıdı bile kesebiliyor

Samsun'da cerrahi aletler sektöründe çalışan 30 yıllık bıçak ustası 47 yaşındaki Mustafa Karagöz, yıllar önce televizyonda gördüğü bir haberden etkilendi.
İHA'nın haberine göre haberde bir kişinin 2 buçuk santim uzunluğunda bıçak yaptığını gören Karagöz, daha küçüğünü yapmak için kolları sıvadı ve evinde kurduğu hobi atölyesinde dünyanın en küçük bıçaklarını üretmeye başladı.
KAĞIDI BİLE KESEBİLİYOR
İlk seferde 2.5 santimetrelik bir bıçak yapan usta, daha sonra 4 milimetreye kadar düştü. Bıçakların çok küçük olmasına rağmen bir kağıdı kesebildiği gözlendi.
"4 MİLİMETREYE KADAR DÜŞÜRDÜM"
Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Mustafa Karagöz, "Cerrahi el aletleri üreten bir yerde çalışıyorum. Orada otopside kullanılan bıçakları üretiyorum. Bir gün evde televizyon izlerken haberlerde 2.5 santim bıçak yapıldığını gördüm. Bu bıçak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş. Sonra bunu kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Kendime bir hobi atölyesi kurdum. Burada deneye deneye en son 4 milimetreye kadar düşürdüm. Bu tamamen heves ve merak işidir. Ben bu bıçakları satmıyorum. Kendim koleksiyon gibi biriktiriyorum. Arada sırada merak edenler oluyor. Onlar tek tük alıyor. Asıl tıbbi alet işinde çalışıyorum. Hafta sonları ise burada bıçak üretiyorum” dedi.
BIÇAKLARIN YAPIM AŞAMASI
Kurduğu atölyede hummalı bir çalışma yaptığını belirten Karagöz, “Bıçaklarımı 420 krom paslanmaz çelikten üretiyorum. İlk olarak kızgın ateşte dövüyorum. Sonra şekil veriyorum. Peşine suyunu alarak tekrar şeklini getirdikten sonra su verme yapıyorum. Zımparası, parlatması ve sap montajı bittikten sonra son halini alıyor” diye konuştu.
GUINNESS'E GİRMEK İSTİYOR
Bu kadar küçük bıçak yapanı duymadığını ifade eden Karagöz, “Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bıçağın uzunluğunun 2 buçuk santim olduğunu biliyorum. Sonradan daha küçüğü yaparak başvuran olmuş mudur bilmiyorum. Ben de 4 milimetreye kadar indirmeyi başardım. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmak istiyorum” şeklinde konuştu.
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