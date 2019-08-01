01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'nın Münih kentinde kurulan bir girişim, güneş panelleri ile kapladığı elektrikli aracını 2020'de satışa sunmaya planlıyor.
Sono Motors isimli girişim, Avrupa genelinde test sürüşlerine tüm hız devam ederken, şirketten yapılan açıklamaya göre araca şimdiden 10 bin talep gelmiş durumda.
İsveçli NEVS (National Electric Vehicle Sweden) ile üretim anlaşması imzalayan Sono Motors, bu kapsamda Sion'u bir zamanlar Saab modellerinin üretildiği fabrikada üretecek.
Bu noktada, NEVS'in otomobil tarihinde önemli yeri olan İsveçli Saab'ı 2012 yılındaki iflas sonrası satın aldığını hatırlatalım.
Kaynaklar, söz konusu tesiste yılda 43 bin adet Sion üretileceğini bildiriyor. Üretim prosesinin ise yenilebilir enerji ile yapılacağı kaydediliyor.
HEPSİ SİYAH RENK OLACAK
Pillerini güneş panellerinden elde edeceği enerji ile dolduracak aracın özelliklerine bakmak gerekirse, 4.29 metre uzunluğunda Sion, 1.83 metre genişliğe sahip.
Minivan şeklinde tasarlanan otomobil, bu yönü ile trend haline gelen SUV'lara meydan okuyor.
Araca monte edilen güneş panellerinin otomobilin menziline 34 kilometrelik katkı sağladığı belirtiliyor.
Sion'da görev yapan elektrik motoru ise 120 kW (163 bg) güç üretiyor. Bu motor kullanıcısına 290 Nm tork sağlıyor ve aracı maksimum 140 km/s hıza çıkartıyor.
Güneş panellerinin sağladığı ek güç olmadan otomobilin toplam menzilinin ise 250 km olduğu açıklanıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, ilk etapta bütün Sion'ların sadece siyah renk ile satışa sunulacağı bilgisine yer verildi.
Aracın bu yönü kendisine Ford Model T'yi örnek aldığı söylenebilir, zira otomotiv endüstrisi tarihindeki ilk seri üretim otomobil olan Model T de sadece siyah renk ile satışa sunulmuştu.
Sono Motors'un Sion ile aynı platformda farklı karoserlerde araçlar üretmeyi planladığını da belirtelim. 2020 sonunda satışa çıkacak Sion'un Avrupa'da 25 bin 500 eurodan alıcı bulması bekleniyor.
Otomotiv sektöründe elektrikli araçların menzilini artırmak için hali hazırda farklı yöntemler uygulanıyor. Bu alanda farklı bir çözüm bulan Sono Motors'un benimsediği yolun sektöre yayılığ yayılmayacağını müşteri talebi gösterecek.
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