HABERTURK.COM / İHA

Halka açık olan Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşıyor. Küresel piyasalarda ons altın 1873 dolardan işlem görüyor. Rezervin bugünkü parasal değeri 6 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin borsada işlem göre hisseleri yüzde 9,94 artış gösterdi.

GÜBRETAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR?

GÜBRETAŞ HİSSE KİME AİT?

Şirketin yüzde 25’i borsada işlem görüyor geriye kalan yüzde 75’lik hissesi ise Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne ait. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Fahrettin Poyraz.

GÜBRETAŞ 6 Kasım 1952 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tarım alanındaki verimliliği artırmak adına kuruldu. Açılımı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi olan GÜBRETAŞ 1953 yılında faaliyetlerine başladı.

Yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip olan şirket aynı zamanda Borsa’da işlem gören ilk 15 şirketten biri olmuştu. 1954 yılında Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kuran şirket ikinci fabrikasını 1961’de İzmit Yarımca’da açtı ve bu fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 100 bin tona ulaştı. 1968’de ise NSP’ye göre daha yüksek olan TSP gübresinin üretimine başladı.

69 yıldır ürün, hizmet ve yatırımlarıyla katma değer üreterek büyüyen GÜBRETAŞ, 2008’deki Razi Petrokimya girişimiyle “Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı”nı gerçekleştirerek tarım sektöründen bir şirket olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.