13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) muhafazakar Vamos (Haydi) Partisi lideri Alejandro Giammattei'yi 2020-2024 döneminde devlet başkanı olarak onayladı. TSE'den yapılan yazılı açıklamada, "Hakimler Giammattei'ye olan eğilimi onayladı. Vamos Partisi’nin lideri Alejandro Giammattei'yi Guatemala'nın yeni başkanı olarak kabul etti" denildi.
"HALKTAN UZAKTA BİR BAŞKAN BULAMAYCAKLAR"
Giammattei yaptığı ilk açıklamada, "Halktan uzakta bir başkan bulmayacaklar. Halkın yakınında bir başkanları olacak. Bizim yapmamız gereken ülkemizi yeniden inşa etmek" sözlerini kullandı.
Aynı zamanda doktor olan yeni Devlet Başkanı, mesajında ülkenin kutuplaşmış ve bölünmüş olduğunu bu yüzden farklı bir Guatemala inşa etme mücadelesine odaklanacaklarını söyledi. Seçimin galibi Giammatei 14 Ocak 2020'de, yardımcısı Guillermo Reyes ile birlikte göreve başlayacak.
Seçimi kaybeden mevcut Devlet Başkanı Jimmy Morales ise, "Seçime giden ve bu seçim sürecinin kahramanı olan Guatemalamızı tebrik ediyorum. Rakibim Alejandro Giammattei'ye tebriklerimi sunmama izin verin" dedi.
Umut İçin Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Sandra Torres de düzenlediği basın toplantısında Giammattei'nin zaferini Guatemala halkının iradesinin bir ifadesi olduğunu kabul etti.
Guatemala’da 8,1 milyon kayıtlı seçmen olmasına rağmen halkın yüzde 40'ından biraz azı bu hakkını kullandı. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) verdiği resmi sonuçlara göre, Giammattei 1 milyon 377 bin 057 (yüzde 58.01),Torres ise 1 milyon 373 bin 025 (yüzde 41.99) oy almayı başardı.
TRUMP YARDIMI KESMEKLE TEHDİT EDİYOR
Guatemala özellikle son dönemde ABD'ye giden göç kervanları sayesinde dünyanın ilgisini çekti. Bu ülkeden yola çıkan insanlar daha iyi hayat şartları için Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. Trump yönetimi ise Guatemala ile beraber Meksika, Honduras ve El Salvador'dan yasa dışı göçü önlemelerini talep ediyor, "Destek görmezsek yardım vermeyi bırakırız" tehdidinde bulunuyor. Buna rağmen göçmen akışı engellenemiyor. Kısa süre önce de Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen 4 Guatemalalı göçmen, Rio Grande nehrinde boğularak ölmüştü.
Bir süre önce ise ABD ile Guatemala arasında Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye giden kervanların geçiş yaptıkları bu ülkede kalmalarını öngören 'güvenli üçüncü ülke' anlaşması imzalanmıştı. Seçimin ilk turunda Torres’in gerisinde kalan Giammattei, seçim sürecinde bu anlaşmayı reddettiğini açıklayınca popülerliği artarak seçimi kazandı.
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