Manchester City'nin yıldızları Kyle Walker, Grealish ve Mahrez'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan gece kulübündeki eğlence görüntüleri gündem olmuştu.

Teknik direktör Pep Guardiola'ya konuyla ilgili soru sorulurken alınan yanıt dikkat çekti. Katalan menajer, 'Herhangi bir ceza alacaklar mı?" sorusuna ""Evet, para cezası alacaklar çünkü beni çağırmadılar. Bir dahakine beni akşam yemeğine davet edebilirler." cevabını verdi.