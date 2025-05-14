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        Haberler Bilgi Gündem GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi

        GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi

        GTA serisi, her yeni yapımıyla oyun dünyasında büyük yankı uyandırmayı sürdürüyor. Özellikle GTA 5 ile rekorlar kıran Rockstar Games, şimdi tüm dikkatleri merakla beklenen yeni oyunları GTA 6'ya çevirmiş durumda. Oyuncular uzun süredir çıkış tarihiyle ilgili resmi açıklamayı heyecanla beklerken, oyun hakkında ortaya çıkan yeni detaylar da merak uyandırıyor. İşte GTA 6'ya dair güncel bilgiler ve bilinen gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:35
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        • 1

          Rockstar Games'in efsanevi serisi Grand Theft Auto, yıllar içinde oyun tutkunlarının gözdesi haline geldi. Serinin yeni oyunu GTA 6 ise uzun zamandır heyecanla bekleniyor. Oyuncular, bu dev yapımın ne zaman raflardaki yerini alacağını büyük bir merakla takip ediyor. Peki, GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili en son gelişmeler neler? İşte güncel bilgiler ve beklentiler...

        • 2

          GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz.

          Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz. Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          GTA 6 İLK HANGİ PLATFORMLARA GELECEK?

          İlk etapta oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacağı kesinleşmiş durumda. PC sürümü için ise henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak önceki oyunlarda olduğu gibi, PC versiyonunun konsollardan birkaç ay sonra çıkması muhtemel görünüyor.

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