Gözler GSB yurt personeli alımı sonuçlarında! 2023 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 1453 sözleşmeli yurt personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruları 6 Ekim'de başlayan ve 10 Ekim'de sona eren KYK yurt personeli alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, sonuç bilgilerine e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 2023 GSB 1453 yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
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GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında görevlendirilmek üzere 1453 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruları 6 ile 10 Ekim günleri arasında alınan KYK yurt personeli alımı başvuru sonucu için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adyalar GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama işlemini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte şte 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesine ilişkin detaylar...
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GSB BİN 453 YURT PERSONELİ ALACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı yapacak. Konuya ilişkin Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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GSB YURT YÖNETİM PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
Bakanlıkça KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere yapılan yurt yönetim personeli alımı için başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edildi.
Adaylar yurt yönetim personeli sözlü sınavına ise 23-27 Ekim 2023 tarihlerinde katılım sağlayacak. Adayların sınav giriş bilgileri de aynı adresten erişime sunulmuştur. Sınavlar Ankara Mamak'ta gerçekleşecek.
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GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ekim ile 10 Ekim günleri arasında başvuruları tamamlanan GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı.
Gelecek son dakika açıklamasının ardından adaylar başvuru sonuçlarını isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından sorgulayabilecekler.
GSB YURT YÖNETİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.