Mısır basınında yer alan bir başka haberde de Zamalek kulübüne yakın bir kişi, "Temmuz başında 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme koşullarında, 10 iş günü gecikme süresi maddesi var. Sürenin aşılması durumunda, 500 bin dolar daha ceza eklenecek" diye konuştu.