Grok’un sitesine girdiğinizde sağ tarafta oturum açmanız için bir buton olduğunu göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda X hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Eğer aynı cihazda daha önce X’te oturum açtıysanız otomatik olarak yapay zekâ sistemine de giriş yapmanız sağlanıyor. Bu adımları izleyerek uygulama için ‘erken erişim programı’na başvuruda bulunmuş oluyorsunuz. Ardından karşınıza bir uyarı çıkıyor.

Bu uyarıda söz konusu programın sadece doğrulanmış kullanıcılar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor. Yani öncelikle X Premium’a ücretli abone olmalısınız. Sonrasında Grok'u deneyimlemeye başlayabilirsiniz.