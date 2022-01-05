Grizzlies'ten üst üste 6. galibiyet

NBA'e 5 maçla devam edildi. Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in son dakikalarda üst üste bulduğu sayılarla galip gelerek art arda 6. olmak üzere 25. maçını kazandı.

Morant, 26 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jaren Jackson Jr 22 sayı, 3 ribaunt, Brandon Clarke 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Darius Garland 27 sayı, 10 asist, Jarrett Allen 22 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi.

SUNS, PELICANS DEPLASMANINDA GALİP GELDİ

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 123-110'luk skorla geçti.

Devin Booker 33 sayı, 9 ribaunt, Mikal Bridges 23 sayı, Chris Paul 11 sayı, 15 asistlik performanslarıyla sezonun 29. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 25. kez kaybeden Pelicans'ta Devonte Graham 28 sayı, 6 asist, Jonas Valanciunas 25 sayı, 16 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 106-110

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 129-104

New York Knicks-Indiana Pacers: 104-94

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 110-123

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 122-114