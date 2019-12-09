Özellikle histamin içeriği en yüksek olan eski peynirlerdir. Bu nedenle sert ve pastörize peynirleri günde 60-90 gramı aşmadan tüketmek gerekmektedir. Sebzelerden de ıspanak, domates ve patlıcan histamin içeriği zengin besinlerdendir. Ancak sadece soğuk algınlığı durumlarında da olsa bu sebzeleri hiç tüketmemek değil tüketimini sınırlamak daha doğru olacaktır.