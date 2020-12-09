Korona virüs belirtilerinin grip belirtileriyle benzerlik göstermesi havaların soğumasıyla birlikte vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Grip belirtileri nelerdir? Grip ve Covid-19 belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

GRİP NEDİR?

Grip de koronavirüs gibi belirli bir virüs çeşidinin organizmaya girmesiyle belirti göstermeye başlayan bir hastalıktır. Fakat buradaki virüs türleri farklılık gösterir. Grip, influenza ismi verilen ve belirli tipleri olan virüsler nedeniyle kişiyi hasta eder. Bu virüs tipleri ile enfekte olan kişide ani olarak gelişen ateş görülebilir ve bu hastalık sırasıyla önce burnu, sonrasında boğazı ve en son olarak da akciğerleri etkisi altına alır. Solunum yollarını etkilemesi bakımından da koronavirüsle benzerlik gösterir. Grip salgınları genellikle hava değişiminden dolayı kışa girerken (Ekim - Kasım aylarında) ve yaza girerken (Mart - Nisan aylarında) görülür.

Hasta olan kişinin toplu alanlarda hapşırması veya öksürmesi sonucunda içinde hastalığa neden olan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların ağızdan çıkması ve çevreye saçılması sonucu bu hastalık kişiden kişiye bulaşır. Bunun olmasını önlemek için grip olmuş kişilerin olabildiğince toplu alanlara girmemesi, girmek zorundaysa hapşırırken veya öksürürken mutlaka ağzını bir mendil yardımıyla kapatması, ellerini sürekli olarak yıkaması, kapalı ortamları sıklıkla havalandırması gereklidir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş (38 - 41°C),

Baş ağrısı,

Yorgunluk hissi,

Kuru öksürük,

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı,

Adale ağrıları olarak sayılabilir.

Bu belirtiler ne kadar önemsiz gibi görünse de bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde, herhangi bir kronik rahatsızlığı olan kişilerde ve yaşlılarda bu hastalık ciddi sonuçlara neden olabilir. Hastalığa yakalanan kişiler genellikle 1-2 hafta içinde iyileşir ancak bazıları zatürre, bronşit, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu gibi farklı hastalıklara da dönüşebilir veya ikinci bir hastalık geliştirebilir.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı nezle olarak da bilinen influenza virüsü dışındaki yaklaşık olarak 200 virüs çeşidinin neden olabildiği gribe göre daha hafif belirtiler gösteren bir viral hastalıktır.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,

Nefes darlığı,

Göğüste hissedilen ağrı veya basınç,

İştah kaybı,

Kuru öksürük,

Yorgunluk,

Tat ve koku kaybı,

Burun tıkanıklığı,

Boğaz ağrısı,

Baş ağrısı,

Kas veya eklem ağrısı,

İshal,

Mide bulantısı ya da kusma olarak sayılabilir.

Bu belirtilerin hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişebileceği söylenebilir.



KORONAVİRÜS İLE GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki en büyük fark solunum zorluğu yaşanmasıdır. Koronavirüse yakalanan kişide belirgin şekilde solunumda bir zorlanma, nefes darlığı görülür.

Koronavirüs hastalığının başlangıcı da aynı grip ve soğuk algınlığındaki gibidir yanı kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı bu hastalıkların başlangıcında hastada görülen belirtiler olarak bilinir.

Soğuk algınlığı genellikle ağır seyreden bir hastalık değildir ve istirahat ederek, ilaç kullanmadan hasta iyileşebilir fakat grip ve koronavirüs belirtileri hastada daha ağır seyreder. Koronavirüs ve grip ayrımında bir diğer önemli nokta ise koronavirüsün çok hızlı şekilde akciğerleri de etki altına alması fakat influenza virüsünün akciğerlere inmesinin zaman almasıdır. Yanı kişi grip olduğunda virüsün akciğerlere inmesi zaman aldığı için bu hastalık genellikle zatürreye neden olmaz. Koronavirüs ise hızlı şekilde akciğerlere indiği için zatürreye neden olabilir ve balgam yapabilir.

Aynı zamanda herkesin de bildiği gibi gripten korunmak için bir aşı bulunurken koronavirüsten korunmak için sadece dikkat edebileceğimiz bazı kurallar vardır. Koronavirüse yakalanmamak için bu kurallar uyulması önemlidir.

Bir diğer önemli fark ise grip ve nezlede sıklıkla karşılaştığımız hapşırma, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı durumu koronavirüse yakalanan kişilerde çok nadir şekilde görülür.

Koronavirus belirtileri bazen mevsimsel alerji belirtileriyle de karıştırılabilir. Bunlar arasındaki en büyük fark ise koronavirüs ile enfekte olan kişilerde sıklıkla yüksek ateşe rastlanır fakat mevsimsel alerjisi olan kişilerin böyle bir belirti göstermesi beklenmez. Ayrıca mevsimsel alerjisi bulunan kişilerin sıklıkla hapşırdığı, gözlerinin sulandığı, burun tıkanıklığı veya akıntısı yaşadığını görürüz. Bu belirtilerin koronavirüse yakalanmış kişilerde görülme olasılığı oldukça düşüktür.