        Grip aşısı her yıl yaptırılmalı! Peki kimlere grip aşısı gerekli?

        Grip aşısı her yıl yaptırılmalı! Peki kimlere grip aşısı gerekli?

        Mevsim geçişlerinin etkisiyle grip riskinin arttığını söyleyen Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, "Grip aşısı mutlaka her yıl yapılması yapılmalı. Özellikle Eylül ayından Kasım ayına kadar risk gruplarındaki kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:40 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:40
        Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, hastalığın basit bir soğuk algınlığı ile karıştırıldığını belirterek, grip aşısının bu süreçte en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.

        "GRİP, SOLUNUM YOLLARINI ETKİLEYEN CİDDİ BİR ENFEKSİYON"

        Gribin influenza virüsünün neden olduğu bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Saltürk, “Grip, soğuk algınlığıyla karıştırılmamalıdır. İnfluenza, solunum yollarını etkileyen ciddi bir enfeksiyondur ve özellikle zatürreye, hatta solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bu nedenle korunmada grip aşısı çok önemli bir rol oynar” ifadelerini kullandı.

        "AŞI HER YIL EYLÜL’DEN KASIM’A KADAR YAPILMALI"

        Grip virüsünün sürekli değişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Saltürk, aşının yıllık olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, “Grip virüsü kendini sıkça yenileyen bir yapıya sahiptir. Her yıl yeni suşlar ortaya çıkar. Bu nedenle grip aşısının mutlaka her yıl yapılması gerekir. Özellikle Eylül ayından Kasım ayına kadar risk gruplarındaki kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

        KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

        Aşının özellikle risk grupları için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Saltürk, “65 yaş üstü bireyler, kronik akciğer, böbrek ve kalp hastaları, diyabet hastaları, gebeler, bakıma muhtaç kişiler ve huzurevi sakinleri ve bağışıklığı baskılanmış tedavi görenler dikkatli olmalıdır” diye konuştu.

        "GRİP AŞISI CANLI VİRÜS İÇERMEZ"

        Grip aşısıyla ilgili yanlış inanışlara da değinen Prof. Dr. Saltürk, “Grip aşısı gribe yol açmaz. Canlı virüs içermez, sadece cansız virüs parçacıkları bulunur. Bu nedenle güvenle yapılabilir. Sadece aşı yapılan bölgede hafif kızarıklık veya ağrı olabilir. Gebeler ve çocuklarda da rahatlıkla uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa