İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle; İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edilmiştir. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur