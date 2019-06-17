İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda 3 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Zinar kod adlı Yusuf Kayran ve Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya’nın Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı daha önce tespit edilmişti

GRİ KATEGORİDE ETKİSİZ HALE GETİRİLENLER 3'E ÇIKTI

Son olarak, etkisiz hale getirilen teröristlerden Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı İbrahim Çelik’in de Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlenmiş olup, böylece, 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e çıktı.