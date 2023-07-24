Aktivist Greta Thunberg, İsveç'te 'polise itaatsizlik'ten hakim karşısında
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, haziran ayında Malmö'de katıldığı iklim protestosunda 'polise itaatsizlik ettiği' gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
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İsveç Savcılığı Sözcüsü Annika Collin ve savcılar tarafından yapılan açıklamada, Thunberg'in Malmö'deki bir protesto sırasında, polisin olay yerinden ayrılmaları noktasındaki ihtarlarına uymaması gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.
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Savcı Charlotte Ottosen, yerel Sydsvenskan gazetesine, polise itaatsizlik suçunun cezasının genellikle para cezası olduğunu söyledi.
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Kısa süren duruşmanın ardından Thunberg polisin emrine karşı gelmekten suçlu bulundu ve para cezasına çarptırıldı.
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Thunberg kararın ardından bir açıklama yapmadı.
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POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sydsvenskan gazetesinin haberine göre, Thunberg ve diğer iklim aktivistleri 19 Haziran'da Malmö Limanı’nın petrol terminalindeki yolu trafiğe kapattıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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GretaThunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev, 100'e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti.
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