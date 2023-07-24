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        Haberler Dünya Greta Thunberg hakim karşısında

        Aktivist Greta Thunberg, İsveç'te 'polise itaatsizlik'ten hakim karşısında

        İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, haziran ayında Malmö'de katıldığı iklim protestosunda 'polise itaatsizlik ettiği' gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:57
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          İsveç Savcılığı Sözcüsü Annika Collin ve savcılar tarafından yapılan açıklamada, Thunberg'in Malmö'deki bir protesto sırasında, polisin olay yerinden ayrılmaları noktasındaki ihtarlarına uymaması gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.

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          Savcı Charlotte Ottosen, yerel Sydsvenskan gazetesine, polise itaatsizlik suçunun cezasının genellikle para cezası olduğunu söyledi.

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          Kısa süren duruşmanın ardından Thunberg polisin emrine karşı gelmekten suçlu bulundu ve para cezasına çarptırıldı.

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          Thunberg kararın ardından bir açıklama yapmadı.

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          POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

          Sydsvenskan gazetesinin haberine göre, Thunberg ve diğer iklim aktivistleri 19 Haziran'da Malmö Limanı’nın petrol terminalindeki yolu trafiğe kapattıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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          GretaThunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev, 100'e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti.

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