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        Haberler Spor Diğer Güreş Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!

        Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 6 madalya ile tamamladı ve şampiyon oldu. Milliler şampiyonada 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:31
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        Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
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        Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, 10 sporcuyla katıldığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak grekoromen stilde 5'inci kez takımlar şampiyonu oldu.

        Millilerde 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber altın madalya kazandı. 130 kiloda Rıza Kayaalp, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz gümüş madalyanın sahibi oldu. 67 kiloda ise Murat Fırat bronz madalya aldı.

        Avrupa Güreş Şampiyonası'nı madalyasız tamamlayan sporcular, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Enes Başar, 55 kiloda Adem Burak Uzun ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ oldu.

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