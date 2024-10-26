Green card başvurularına ilişkin süreç bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Başvuru sahiplerinin süreçte dikkat etmesi gereken belirli adımlar ve koşullar bulunuyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card başvurularında son gün ne zaman? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...