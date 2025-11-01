Habertürk
        GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, nasıl ve nereden başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        Green Card başvuru takvimi 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, şartları neler?

        Green Card (Yeşil Kart) başvurularında geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sene 2 Ekim tarihinde başlayan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Green Card, bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanımaktadır. Green Card başvuruları belirtilen tarihlerde, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Peki, Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte 2026 Green Card başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 19:31 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kasım ayının gelişiyle birlikte, Green Card başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi Green Card başvuları geçtiğimiz yıl 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. Green Card başvuruları için gözler, ABD Freetown Büyükelçiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Green Card başvuru ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Green Card başvuruları kasım ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        • 4

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

          * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

          * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

          * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

          * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

          * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

        • 5

          GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?

          Green Card başvurusunun geçerli olması için pasaport şartı aranmaktadır. 2021 yılı itibariyle başvuranların pasaportunun olması zorunlu tutulmuştur. Başvuru formunu doldururken pasaport numarası, pasaportun veriliş ve son geçerlilik tarihi gibi bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Getirilen zorunluluk, sahte başvuruların önüne geçmek için getirilmiştir. Pasaportu olmayan kişilerin başvurusu kabul edilmez ve geçersiz sayılır.

