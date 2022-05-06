GREEN CARD KAZANANLAR NE YAPMALI?

Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.