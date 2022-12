HABERTURK.COM

Grand Daddy I.U'dan acı haber geldi. Ünlü şarkıcının hayata veda ettiği öğrenildi. Grand Daddy I.U'nun vefat haberini Pete Rock, sosyal medyadan duyurdu. Rock, açıklamasında rapçinin uykusunda huzur içinde öldüğünü dile getirdi.

'Sugar Free', 'Something New' ve 'I'm Your Puppet' gibi hit parçalarıyla 90'lara damgasını vuran şarkıcının gerçek adı 'Ayub Bey' idi.

Fotoğraf: Splash News